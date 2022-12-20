Bayrampaşa'da çivili sopa ile darp olayının detayları

Bir grup tarafından çivili sopalar ile darbedilerek komaya giren şahıs davasının 'şantaj' olayı ile ilişiği olduğu öğrenildi.

Bayrampaşa'da bulunan büfede geçtiğimiz günlerde dehşet dolu anlar yaşandı.

Olayda, Agit İnan ile Feyyaz Uyanık büfede kahvaltı ederken Uyanık'la aralarında husumet bulunan Hayrettin Kitmur ve akrabaları içeri girmiş, Uyanık çivili sopalarla darbedilerek komalık olmuştu.

4 kişiye gözaltı

Olayın ardından Hayrettin Kitmur, Necip Kitmur, Mehmet Kitmur, Ramazan Kitmur gözaltına alındı.

Şüphelilerin, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Hayrettin Kitmur ifade verdi.

Fotoğraflarını paylaşmakla tehdit etti

İfadesinde, meyve ve sebze ticareti ile uğraştığını ve bu nedenle çeşitli illerde iletişiminin olduğunu söyleyen Hayrettin Kitmur, kendisine ait kişisel bilgi ve özel fotoğrafların Mersin'de ikamet eden Muhammet Giray isimli şahıs tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılmakla tehdit edilip para istenilmesi üzerine şikayetçi olduğunu söyledi.

Bayrampaşa’da bir adamın sopayla komalık olduğu anlar VİDEO ARŞİV



"Amca oğlu ile darbettik"

Hayrettin Kitmur, ifadesinde Muhammet Giray ile konuştuğunu, fotoğrafları Feyyaz Uyanık'ın servis ettiğini öğrendiğini söyledi. Feyyaz Uyanık'ın fotoğraflarını tehdit yolu ile yayınlayacağını iddia eden Hayrettin Kitmur, hal içerisindeki büfede Feyyaz Uyanık'ı gördüğünde kendisine ait bilgi ve fotoğraflarını niye başkalarına verdiğini sorduğunu, Uyanık'ın kendisinden yine para istediğini ve vermediği taktirde tekrar fotoğrafları paylaşacağını söylemesi üzerine sinirlendiğini iddia etti.

Kitmur, ardından amcasının oğluyla birlikte Uyanık'ı darbettiklerini ve sonradan olay yerine gelen akrabalarıyla ayrıldıklarını söyledi.