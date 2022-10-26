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    Bayrampaşa'da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

    Suriye uyruklu taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, tansiyonun yükselmesiyle sokağa taştı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.
    • 26.10.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 10:07
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    Bayrampaşa'da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

    Bir düğün töreni daha kavgayla karıştı...

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde akşam saatlerinde düzenlenen bir düğünde arbede çıktı.

    Suriye uyruklu oldukları öğrenilen taraflar, henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine girdi.

    Sokağa taştı

    Tansiyonun iyice yükseldiği olayda tekme, tokat ve sandalyeler havada uçuşurken kavga bir süre sonra sokağa taştı.

    DHA'nın aktarımına göre; yaklaşık 50 kişilik grup arasındaki kavgada, tarafların zaman zaman birbirlerini kovaladıkları da görüldü.

    Bayrampaşa'da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu ViDEO

    O anlar kaydedildi

    Çevredekilerin müdahale etmeye korktuğu kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

    Çay içerek izlediler

    Görüntülerde, düğün salonda tarafların birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldırdığı, kavgadan kaçmaya çalışanları da kovalayanlar olduğu görülüyor.

    Çevredeki bazı kişilerin de çay içerek kavgayı izlediği dikkat çekiyor.

    Bayrampaşa da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu #1

    Bayrampaşa da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu #2

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    Bayrampaşa da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu #4

    Bayrampaşa da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu #5

    Bayrampaşa da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu #6

    Bayrampaşa da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu #7

    Bayrampaşa da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu #8


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