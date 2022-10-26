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Bayrampaşa'da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

Bayrampaşa'da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

Suriye uyruklu taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, tansiyonun yükselmesiyle sokağa taştı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.