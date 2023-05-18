Bayrampaşa’da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon Eş zamanlı olarak iki adrese yapılan operasyonda, organizatör olduğu belirlenen şüpheliler bulunamazken, 31 kaçak göçmen gözaltına alındı.

DHA

Türkiye’de kaçak göçmenlere yönelik mücadele sürüyor.

Bu kez İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyona çıktı.

Eş zamanlı baskın

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik başlatılan çalışma kapsamında Bayrampaşa'da iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Ekipler, göçmen kaçakçılığına karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi yakalamak için belirlenen adresleri aradı.

31 kaçak göçmen yakalandı

Operasyonda o şüphelilere ulaşılamadı ancak 31 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Organizatör olduğu tespit edilen 3 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalar sürüyor.