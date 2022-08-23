Meyve sebze halinde durdurulan şüpheli minibüs içerisinden 8 kaçak göçmen çıktı. Minibüs şoförü M.H., gözaltına alındı.

İstanbul’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

Bayrampaşa ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi’ndeki meyve ve sebze halindeki bir minibüsün içinde kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Söz konusu minibüsü durduran ekipler, arama çalışmaları gerçekleştirdi. DHA’nın haberine göre; minibüste bulunan 8 kaçak göçmen yakalanırken, minibüs sürücüsü M.H. de gözaltına alındı.

M.H.'nin üst aramasında 4 bin 445 lira, 140 euro, 500 bin İran riyali ele geçirildi.

Kaçak göçmenleri, Fethiye’den Edirne’ye götürecekti

Şüphelinin göçmenleri Fatih'ten aldığı, meyve ve sebze halinden de başka göçmenleri alarak Edirne'ye götüreceği ortaya çıktı.

M.H. hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatılırken, yakalanan kaçak göçmenler ise geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bayrampaşa’da, haldeki minibüsten 8 kaçak göçmen çıktı VİDEO