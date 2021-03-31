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    Bayrampaşa’da hediyelik eşya dükkanının deposu yandı

    Hediyelik eşya deposunda çıkan yangında, dumanlar kısa sürede tüm binayı kapladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
    • AA
    • 31.03.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 12:52
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    Bayrampaşa’da hediyelik eşya dükkanının deposu yandı

    Bayrampaşa’da Kartaltepe Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

    Bir hediyelik eşya dükkanının deposu olduğu belirlenen giriş katındaki yangında, dumanlar kısa sürede binayı kapladı.

    BİNA TAHLİYE EDİLDİ

    Çevredeki vatandaşlar binayı tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Bayrampaşa’da hediyelik eşya dükkanının deposu yandı #1

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

    Bayrampaşa’da hediyelik eşya dükkanının deposu yandı VİDEO

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