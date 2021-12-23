İçinde yolcu olmayan seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi. Aracı emniyet şeridine çeken şoför, yangın tüpüyle müdahale etti.

İstanbul Bayrampaşa’da, Vatan Caddesi üzerinde, saat 10.00 sıralarında seyir halinde olan ve iddialara göre, daha önceden de arızası bulunan 93M hat numaralı İETT otobüsü arızalandı.

Tamirhaneye gittiği öğrenilen ve içinde yolcu olmayan otobüsün motor kısmından duman çıkmaya başladı.

ÇEKİCİ BEKLEDİ

Dumanı gören otobüs şoförü aracı emniyet şeridine çekti, motor bölümüne yangın tüpüyle müdahale etti.

Durumu yetkililere bildiren İETT şoförü, çekici bekledi.

Bayrampaşa’da, İETT otobüsü arızalandı VİDEO

