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    Bayrampaşa’da İETT otobüsünde yangın çıktı

    Bakıma giden otobüsün motor kısmından yükselen dumanları fark eden şoför, aracı kenara çekerek indi. Kısa bir süre sonra otobüs alevlere teslim oldu.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 16:22
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    Bayrampaşa’da İETT otobüsünde yangın çıktı

    İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde, seyir halinde olan bir İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

    Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı Bayrampaşa Hal Otogar bağlantı yolunda kenara çekti.

    Şoförün inmesinden kısa bir süre sonra otobüs yanmaya başladı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bakıma giden otobüste başlayan yangın kısa sürede büyüdü, alevler bütün aracı sardı.

    Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Gökyüzüne yükselen dumanları fark eden trafikteki sürücüler, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

    İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın söndürüldü.

    Bayrampaşa’da İETT otobüsünde yangın çıktı VİDEO

    FACİADAN DÖNÜLDÜ

    Otobüsün boş olması nedeni ile büyük bir faciadan dönüldü.

    Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.

    TRAFİK OLUŞTU

    Yangın nedeni ile bölgede trafik oluştu.

    Oluşan kilometrelerce araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

    Bayrampaşa’da İETT otobüsünde yangın çıktı #1

    Bayrampaşa’da İETT otobüsünde yangın çıktı #2

    Bayrampaşa’da İETT otobüsünde yangın çıktı #3

    Bayrampaşa’da İETT otobüsünde yangın çıktı #4

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