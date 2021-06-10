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Bayrampaşa’da İETT otobüsünde yangın çıktı

Bayrampaşa’da İETT otobüsünde yangın çıktı

Bakıma giden otobüsün motor kısmından yükselen dumanları fark eden şoför, aracı kenara çekerek indi. Kısa bir süre sonra otobüs alevlere teslim oldu.