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- Bayrampaşa'da inşaat alanında erkek cesedi tespit edildi
Bayrampaşa'da inşaat alanında erkek cesedi tespit edildi
Boş inşaatta bulunan erkek şahsa ait ceset Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 04.01.2023 - 17:33
- Güncelleme : 04.01.2023 - 17:36
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde Sağmacılar Viyadük altında bulunan boş inşaat içinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişiyi kontrol etti, ekipler şahsın hayatını kaybettiği belirledi.
Polis olay yerinde detaylı inceleme yaptı, genç yaşlarda erkek kişiye ait cesedin kimlik bilgileri belirlenemedi.
Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
Cenaze, otopsi işlemleri için Yenibosna Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Çalışmalar sürüyor
İHA'nın haberine göre, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.