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- Bayrampaşa’da, kargocu ile müşteri arasındaki kavga kamerada
Bayrampaşa’da, kargocu ile müşteri arasındaki kavga kamerada
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, kargosunun geç geldiğini iddia eden bir müşteri, kargo görevlisi ile kavga etti. Müşterinin görevliye saldırdığı anlar, kameraya yansıdı.
- DHA
- 13.10.2021 - 10:55
- Güncelleme : 13.10.2021 - 11:11
İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, bir kargo çalışanı ile müşteri arasında tartışma çıktı.
Kargosunun geç geldiğini ifade eden müşteri, kargo çalışanına çıkıştı.
Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
“İNSAN GİBİ İŞİMİ YAPIYORUM”
Öfkeli müşteri, kargo görevlisine tekme ve yumruklar ile saldırmaya başladı.
Kargo görevlisi, “İnsan gibi işimi yapıyorum ben.” diyerek kendini savunurken, müşteri “Öldürürüm seni.” sözleri ile tepki gösterdi.
Bayrampaşa’da, kargocu ile müşteri arasındaki kavga kamerada
VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Kavga eden tarafları, çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.
Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.