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    Bayrampaşa’da, kargocu ile müşteri arasındaki kavga kamerada

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, kargosunun geç geldiğini iddia eden bir müşteri, kargo görevlisi ile kavga etti. Müşterinin görevliye saldırdığı anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 13.10.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 11:11
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    Bayrampaşa’da, kargocu ile müşteri arasındaki kavga kamerada

    İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, bir kargo çalışanı ile müşteri arasında tartışma çıktı.

    Kargosunun geç geldiğini ifade eden müşteri, kargo çalışanına çıkıştı.

    Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    “İNSAN GİBİ İŞİMİ YAPIYORUM”

    Öfkeli müşteri, kargo görevlisine tekme ve yumruklar ile saldırmaya başladı.

    Kargo görevlisi, “İnsan gibi işimi yapıyorum ben. diyerek kendini savunurken, müşteri “Öldürürüm seni.” sözleri ile  tepki gösterdi.

    Bayrampaşa’da, kargocu ile müşteri arasındaki kavga kamerada

    VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

    Kavga eden tarafları, çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

    Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bayrampaşa’da, kargocu ile müşteri arasındaki kavga kamerada #1

    Bayrampaşa’da, kargocu ile müşteri arasındaki kavga kamerada #2

    Bayrampaşa’da, kargocu ile müşteri arasındaki kavga kamerada #3

    Bayrampaşa’da, kargocu ile müşteri arasındaki kavga kamerada #4

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