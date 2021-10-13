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Bayrampaşa’da, kargocu ile müşteri arasındaki kavga kamerada

Bayrampaşa’da, kargocu ile müşteri arasındaki kavga kamerada

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, kargosunun geç geldiğini iddia eden bir müşteri, kargo görevlisi ile kavga etti. Müşterinin görevliye saldırdığı anlar, kameraya yansıdı.