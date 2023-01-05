Bayrampaşa'da makas atarak giden araçta 2 kişi yaralandı

Yolda makas atarak ilerleyen hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyona çarpması sonucunda oluşan kazada, hafif ticari araç içerisindeki 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 15.00 sıralarında trafik magandası canından oluyordu.

Hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Çubuk, yolda makas atarak ilerledi.

Trafikte tehlikeli manevralar yapan sürücü, Murat Maden kontrolündeki 34 BP 5341 plakalı kamyona arkadan çarparak altına girdi.

Ekipler olay yerine geldi

Çarpmanın etkisiyle bir kişi hafif ticari araçta sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içine sıkıştı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kişiyi kurtardı.

Hafif ticari araç sürücüsü Ramazan Çubuk, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Her iki yaralı da hastaneye kaldırılırken, kamyona çarpan hafif ticari araçta büyük hasar oluştu.

"Benim aracımın sol köşesine vurdu"

İHA'nın haberine göre, aracın makas atarak ilerlediğini söyleyen kamyon sürücüsü Murat Maden, "Arkamdan geldi, benim aracımın sol köşesine vurdu. Vurunca ben dörtlülerimi yakarak yardım etmek maksadıyla aşağıya indim. Araçta bir arkadaş daha vardı ben ona yardımcı olayım dedim, şoförde bir şey yoktu.

Bu aracı kullanan vatandaş gelirken 5-6 adet araca makas attı. Ben aynadan baktım, aynadan bakınca bana doğru geldi. Ben de yol açayım dedim. O sırada geldi arkamdan vurdu." şeklinde konuştu.