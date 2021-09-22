Bayrampaşa’da market önünde oturan adamı vurdu

Kimliği belirsiz kasklı bir saldırganın, merdivende oturan şahsı soğukkanlılıkla yaraladığı o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde arkadaşlarıyla market önünde oturan Libya uyruklu adam, silahlı saldırıya uğradı.

Kafasında motosiklet kaskı bulunan şüpheli, adamın önünden geçiyormuş gibi yaparak yakın mesafeden ateş edip kaçtı.

BACAĞINDAN VURULDU

Çevredekiler saldırganı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çalışma başlattı.

Bayrampaşa’da kasklı saldırgan 1 kişiyi vurdu