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    Bayrampaşa'da markete dadanan hırsızı çalışanlar darbetti

    Kartaltepe Mahallesi'nde bir zincir marketin çalışanları, markette hırsızlık yapan şahsı tekme tokat dövdü.
    • 19.10.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:37
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    Bayrampaşa'da markete dadanan hırsızı çalışanlar darbetti

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde önceki akşam bir zincir markette bir kişi, hırsızlık yaptığı iddiasıyla meydan dayağına tutuldu.

    Şüpheli şahıs, zincir market çalışanları tarafından yakalandı.

    Market çalışanları, üçüncü kez hırsızlık yaptığını ileri sürdükleri kişiyi, zorla dışarı çıkardı. Kaçmak isteyen kişi, çalışanlar tarafından darbedildi.

    O anlar kayıt altına alındı

    Market çalışanlarının hırsızlık şüphelisi olduğu iddiasıyla darbettiği kişinin görüntüleri, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

    DHA'nın haberine göre, olaya karışan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Bayrampaşa'da markete dadanan hırsızı çalışanlar darbetti VİDEO

    Bayrampaşa da markete dadanan hırsızı çalışanlar darbetti #1

    Bayrampaşa da markete dadanan hırsızı çalışanlar darbetti #2


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