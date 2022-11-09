Bir otobüs firmasının yazıhanesine bırakılan sahipsiz çuvalın içinden, 19 bin 700 adet uyuşturucu hap çıktı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen E.G. isimli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, 3 Kasım’da saat 17.00 sıralarında bir otobüs firmasının kargo bölümünde, sahipsiz bir çuval olduğunu görüldü.

Otobüs firması çalışanları, durumu otogardaki polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çuvalın içerisinde kıyafetlerin arasına gizlenmiş 4 parça halinde ve 7 kilo 900 gram ağırlığında toplam 19 bin 700 adet uyuşturucu hap buldu.

Çuvalı bırakan şahıs veya şahısların tespiti için çalışma başlatıldı.

Kamera kayıtları, mercek altına alındı

DHA’nın haberine göre; otogardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, çuvalın aynı gün saat 13.00'te bir taksiden inen kadın tarafından yazıhaneye bırakıldığını fark etti.

Kadın şüphelinin yine aynı yazıhanede çalışan E.G. olduğu belirlendi.

Bayrampaşa'da, otogara bırakılan çuvaldan uyuşturucu haplar çıktı ViDEO

Uyuşturucuyu yazıhaneye koyduğunu itiraf etti

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.G., uyuşturucu hapların kendisine ait olduğunu, otobüsle Adana'ya göndermek için yazıhaneye koyduğunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G., tutuklandı.