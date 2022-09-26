Taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında park meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada taksi şoförü, aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir fırına ekmek almak için giden taksi şoförü Ercan Yalçın (37), alışverişini yaptıktan sonra dışarı çıktı.

Yalçın, fırının önünde duran otomobilin sürücüsü ile park meselesi nedeniyle sözlü tartışma yaşadı.

Darbelerle yaralandı

Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Aracından inen sürücü ile Yalçın arasında kavga yaşandı.

Kavga sırasında Yalçın, aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli terlerinden yaralandı.

Gözaltına alındı

Yalçın'ın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Taksi şoförü Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü de polis tarafından gözaltına alındı.

19 Eylül Pazar günü saat 01.00 sıralarında yaşanan kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bayrampaşa’da park kavgası ViDEO

Serbest kaldı

Polis merkezi amirliğine götürülen sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yalçın'a üç gün iş göremezlik raporu verildi.

"Argo kelimeler kullanmaya başladı"

Yaşananları DHA’ya anlatan taksi şoförü Ercan Yalçın, otomobil sürücüsünün kendisini beyzbol sopası ile darbettiğini ileri sürdü.

Yalçın, “O akşam fırının önüne yanaştım. Arkadaş oradaydı, yolu işgal ediyordu. Otomobilde telefonla oynuyordu. Kendisinden ileri alması ya da yer değişikliği yapması konusunda ricada bulundum. Bunun üzerine bana, 'sana ne, sen kim oluyorsun' dedi. Ben de fırından ekmek alarak, kendi aracımın başına geçtim. Bu sırada araçtan inip yanıma geldi ve argo kelimeler kullanmaya başladı.

"Beyzbol sopası alıp geldi"

O esnada koşarak aracına gitmeye başladı. Beyzbol sopası alıp geldi. Aracın kapısını kilitlemeye çalıştım. O esnada kapıyı açamayınca, araca vurmaya başladı. Bu sefer kapıyı açıp beyzbol sopası ile bana vurmaya başladı. Ben de aracımda bulunan biber gazını sıkarak karşılık vermeye çalıştım. Ve aracımdan indim. O sırada bana beyzbol sopası ile vurmaya devam etti.

"Çevredeki hiç kimse yardımcı olmadı"

Bir ara beyzbol sopası elinden düştü. Ben de yere düşen beyzbol sopasını yerden aldım. Ona vurdum mu vurmadım mı hatırlamıyorum. Kan revan içinde yere yığıldım. Kendi imkanlarımla ambulansı ve polisi aradım. Çevredeki hiç kimse yardımcı olmadı, ayırmadı. Hatta çevredekilere 'yardımcı olmuyorsunuz bari polis ve ambulans çağırın' diye yalvardım. Ben hastanedeyken şahıs gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınıp, serbest bırakılmış.” dedi.