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- Bayrampaşa'da pitbull dehşeti: Korkudan aracın üzerine çıktı
Bayrampaşa'da pitbull dehşeti: Korkudan aracın üzerine çıktı
Gece saatlerinde yürürken pitbull cinsi köpeğin kovaladığı 3 kişi, can havliyle kaçacak delik aradı. 2 kişi otomobilin üzerine çıkarken, 1 kişi de ağaca çıkarak kendisini korumaya çalıştı.
- 09.11.2022 - 13:05
- Güncelleme : 09.11.2022 - 14:13
Vahşi köpekler, vatandaşları tehlikeye sokmaya devam ediyor.
Bugüne kadar sayısız can alan saldırgan köpekler, insanların korkulu rüyası olmuş durumda.
Vatandaşın saldırıdan kıl payı kurtulduğu olaylardan biri de İstanbul'da kaydedildi.
Pitbull, 3 kişiyi kovaladı
Bayrampaşa'da gece saat 03.00 sularında yaşanan olayda, yolda yürüyen 3 kişiyi, başıboş şekilde dolaşan pitbull cinsi köpek kovaladı.
2 kişi arabanın, bir kişi ağacın üzerine çıktı
Köpekten kaçan 2 kişi yol üstünde bulunan otomobillerin üzerine çıkarken, bir kişi de kaldırımda bulunan saksıdaki ağaca çıktı.
O anlar kamerada
O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki otomobilin üzerine bekleyen kişilerin çevresinde köpeğin dolaştığı görülüyor.
Bayrampaşa'da pitbull dehşeti: Korkudan aracın üzerine çıktı VİDEO