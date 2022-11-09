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    Bayrampaşa'da pitbull dehşeti: Korkudan aracın üzerine çıktı

    Gece saatlerinde yürürken pitbull cinsi köpeğin kovaladığı 3 kişi, can havliyle kaçacak delik aradı. 2 kişi otomobilin üzerine çıkarken, 1 kişi de ağaca çıkarak kendisini korumaya çalıştı.
    • 09.11.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 14:13
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    Bayrampaşa'da pitbull dehşeti: Korkudan aracın üzerine çıktı

    Vahşi köpekler, vatandaşları tehlikeye sokmaya devam ediyor.

    Bugüne kadar sayısız can alan saldırgan köpekler, insanların korkulu rüyası olmuş durumda.

    Vatandaşın saldırıdan kıl payı kurtulduğu olaylardan biri de İstanbul'da kaydedildi.

    Pitbull, 3 kişiyi kovaladı

    Bayrampaşa'da gece saat 03.00 sularında yaşanan olayda, yolda yürüyen 3 kişiyi, başıboş şekilde dolaşan pitbull cinsi köpek kovaladı.

    2 kişi arabanın, bir kişi ağacın üzerine çıktı

    Köpekten kaçan 2 kişi yol üstünde bulunan otomobillerin üzerine çıkarken, bir kişi de kaldırımda bulunan saksıdaki ağaca çıktı.

    O anlar kamerada

    O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki otomobilin üzerine bekleyen kişilerin çevresinde köpeğin dolaştığı görülüyor.

    Bayrampaşa'da pitbull dehşeti: Korkudan aracın üzerine çıktı VİDEO

    Bayrampaşa da pitbull dehşeti: Korkudan aracın üzerine çıktı #1

    Bayrampaşa da pitbull dehşeti: Korkudan aracın üzerine çıktı #2

    Bayrampaşa da pitbull dehşeti: Korkudan aracın üzerine çıktı #3

    Bayrampaşa da pitbull dehşeti: Korkudan aracın üzerine çıktı #4


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