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    Bayrampaşa'da şakalaşma kanlı bitti: 2 tutuklama

    İki arkadaştan birinin diğerine şaka olsun diye attığı tokadın ardından çıkan tartışmada kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti.
    • 30.12.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 11:14
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    Bayrampaşa'da şakalaşma kanlı bitti: 2 tutuklama

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, gece saatlerinde iki arkadaşın şakalaşması dehşet saçtı.

    Bir eğlence mekanında oturan Ş.K. isimli şahsa, M.Ö. tarafından şaka amaçlı tokat atıldı.

    Bunun üzerine M.Ö. ve Ş.K arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma mekanın dışına taştı.

    Kurşun yağmuruna tuttular

    U.K. isimli şahıs, yanında getirdiği 2 silahtan birini arkadaşı M.Ö'ye verdi.

    Ardından iki suç ortağı, birlikte Ş.K.'yi kurşun yağmuruna tuttu.

    Yaralı hayatını kaybetti

    Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.K.' nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Bayrampaşa'da şakalaşma kanlı bitti: 2 tutuklama ViDEO

    Bayrampaşa da şakalaşma kanlı bitti: 2 tutuklama #1

     

    2 saldırgan yakalandı

    Olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, U.K'yi Başakşehir'deki adresinde M.Ö.'yü de Fatih'te yakalayarak gözaltına aldı.

    Suç unsurları bulundu

    Adreslerde yapılan araştırmalarda 1 adet ruhsatsız silah ile 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi.

    2 şüpheli tutuklandı

    Yakalanan şüpheliler, "Kasten Öldürme" suçundan sevk edildikleri adli mahkemelerce tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, talihsiz adamın yanındakiler tarafından sokak ortasında darbedildiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

    Bayrampaşa da şakalaşma kanlı bitti: 2 tutuklama #2

    Bayrampaşa da şakalaşma kanlı bitti: 2 tutuklama #3


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