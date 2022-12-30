- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bayrampaşa'da şakalaşma kanlı bitti: 2 tutuklama
Bayrampaşa'da şakalaşma kanlı bitti: 2 tutuklama
- 30.12.2022 - 10:43
- Güncelleme : 30.12.2022 - 11:14
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, gece saatlerinde iki arkadaşın şakalaşması dehşet saçtı.
Bir eğlence mekanında oturan Ş.K. isimli şahsa, M.Ö. tarafından şaka amaçlı tokat atıldı.
Bunun üzerine M.Ö. ve Ş.K arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma mekanın dışına taştı.
Kurşun yağmuruna tuttular
U.K. isimli şahıs, yanında getirdiği 2 silahtan birini arkadaşı M.Ö'ye verdi.
Ardından iki suç ortağı, birlikte Ş.K.'yi kurşun yağmuruna tuttu.
Yaralı hayatını kaybetti
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.K.' nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Bayrampaşa'da şakalaşma kanlı bitti: 2 tutuklama ViDEO
2 saldırgan yakalandı
Olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, U.K'yi Başakşehir'deki adresinde M.Ö.'yü de Fatih'te yakalayarak gözaltına aldı.
Suç unsurları bulundu
Adreslerde yapılan araştırmalarda 1 adet ruhsatsız silah ile 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi.
2 şüpheli tutuklandı
Yakalanan şüpheliler, "Kasten Öldürme" suçundan sevk edildikleri adli mahkemelerce tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
O anlar kayıt altına alındı
İHA'nın haberine göre, talihsiz adamın yanındakiler tarafından sokak ortasında darbedildiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı.