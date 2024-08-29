Bayrampaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı İstanbul Bayrampaşa’da bir iş yerinin önündeki silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

İHA

Bugün saat 19.00 sıralarında İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde oturan grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra grup içindeki 2 şahıs, yanlarında bulunan silahla ateş etmeye başladı.

YARALI 2 KİŞİDEN BİRİ KURTARILAMADI

Olayda Ali Çelik ve Ali Şen isimli iki kişi yaralanırken şahıslar olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Şen yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta çalışma yaparken caddenin bir bölümü polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı. Emniyet güçlerinin silahlı saldırganları arama çalışmaları ise devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)