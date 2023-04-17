Bayrampaşa'da SMA'lı çocuğunun bağış kutusunu çalan hırsızı kovalayan anne kamerada Bağış için kurulan standa yaklaşan kasklı hırsız, yardım etme bahanesiyle kutuyu aldı. Annenin müdahalesiyle elindeki kutuyu düşüren şahıs, ardına bakmadan motosikletiyle kaçtı.

AA

SMA'lı çocukları için yardım toplayan aileler, her gün umutla kurdukları stantlarda bekliyor.

Bu kutular zaman zaman hırsızların da hedefi oluyor.

Bunun bir örneği bugün İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yaşandı.

'Bağış yapacağım' yalanıyla standa geldi

SMA hastası Çınar Topuz'un tedavi masrafları için bağış yapılması amacıyla oluşturulan standın önüne gelen kasklı kişi, destekte bulunacağını söyledi.

Anne Melek Topuz'u para bozdurma bahanesiyle oyalayan şüpheli, içinde para bulunan bağış kutusunu alarak kaçtı.

Anne, hırsızı kovaladı

Melek Topuz ve çevredeki vatandaşlar, arkasından koşarak şüpheliyi kovaladı. Şüpheli, motosiklete bindiği sırada Melek Topuz'un müdahalesiyle elindeki bağış kutusunu yere düşürdü.

Anne Topuz, motosikletle kaçan şüpheliden şikayetçi oldu. Bu arada, olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Kilo kriteri için 2,5 kilogram kaldı"

Melek Topuz, 3,5 yaşındaki oğlu için 12 aydır süren kampanyada sadece yüzde 11'lik kısmı tamamladıklarını anlattı.

Tedavi için yaş kriterini geçtiklerini, kilo kriterini aşmaları için ise sadece 2,5 kilogram kaldığını söyledi.

"Kutuyu aldı kaçtı, ben de arkasından koştum"

Hırsızlık anını anlatan Topuz, yanına yaklaşan bir kişinin 20 lira vererek 10 lira bağış yapmak istediğini söylediğini aktararak, "Cebimde varsa vereyim dedim. Kutuyu aldı kaçtı, ben de arkasından koştum. Halk da geldi. Kutuyu kurtarabildik, kendisi kaçtı." dedi.

Topuz, SMA hastası oğlu için gereken tutarın henüz toplanmadığını ve yardımseverlerin desteklerini beklediklerini de sözlerine ekledi.