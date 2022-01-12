Telsiz sesi açarak kendilerine polis süsü veren 8 gaspçı, Suriye uyruklu 8 kişinin yaşadığı eve zorla girdi. Gaspçılardan Afganistan uyruklu A.N., evdeki Suriye uyruklu Nail Elnaif'i bıçakladı.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evde, saat 00.50’de iddiaya göre, telefonlarından telsiz sesi açarak kendilerine polis süsü veren 8 gaspçı, Suriye uyruklu 8 kişinin yaşadığı eve zorla girdi.

Evdeki 8 kişi, kendilerini gasbetmeye kalkışan kişilere karşı koydu. Evde yaşayanlardan Suriye uyruklu Nail Elnaif, gaspçılardan biri tarafından bıçaklandı.

Gaspçılar olay yerinden kaçarken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elnaif, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAMERAYA YANSIDI

Şüphelilerin sokakta yürümeleri ve bir kahvehaneye girmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Bayrampaşa'da, Suriye uyruklu 8 kişiye polis kılığında gasp ViDEO

2 BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Ardından Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda A.F. (28), N.M. (23), M.K. (21), M.K. (19) M.E. (33) ile Afganistan uyruklu A.N.(26), F.A. (20) ve R.M. (21) yakalanarak, gözaltına alındı.

Ayrıca, olayda kullanıldığı belirlenen 2 bıçak ele geçirildi.

POLİS SÜSÜ VEREREK GASBETTİLER

Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan şüphelilerden, daha önceden 9 ayrı suç kaydı bulunan A.F.'nin, polis süsü verilerek gasp olayını planladığı, Afganistan uyruklu A.N.'nin ise Nail Elnaif'i bıçakladığı tespit edildi.

Şüphelilerin Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.