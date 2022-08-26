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Bayrampaşa'da sürücülerin kavgasına kadın da karıştı
İşkent Sanayi Sitesi'nde birbirine çarpan motosikletli ve araç sürücüsü kavgaya tutuştu. Bir kadının daha dahil olup, darbe almaktan son anda kurtulduğu olay kameraya yansıdı.
- 26.08.2022 - 11:33
- Güncelleme : 26.08.2022 - 12:02
İstanbul Bayrampaşa'daki İşkent Sanayi Sitesi'nde ilerleyen motosiklet ve araç çarpıştı.
Kaza sonrasında ise öfkeli sürücüler arasında sözlü tartışma başladı.
Nabızlar yükselirken, sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücüler birbirlerine girdi.
Kavgaya kadın karıştı
Birbirlerine kafa atan sürücülerin arasına o esnada sürücünün yakını bir kadın vatandaş da karıştı.
Elinde bulunan motosiklet kaskıyla diğer sürücünün kafasına vuran kadın, darbe almaktan son anda kurtuldu.
O anlar kamerada
İHA'nın haberine göre, kaza sonrası yaşanan o gergin anlar, orada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bayrampaşa'da sürücülerin kavgasına kadın da karıştı ViDEO