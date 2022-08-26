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Bayrampaşa'da sürücülerin kavgasına kadın da karıştı

Bayrampaşa'da sürücülerin kavgasına kadın da karıştı

İşkent Sanayi Sitesi'nde birbirine çarpan motosikletli ve araç sürücüsü kavgaya tutuştu. Bir kadının daha dahil olup, darbe almaktan son anda kurtulduğu olay kameraya yansıdı.