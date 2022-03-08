Bayrampaşa’da TikTok'çu gaspçılara 264 yıla kadar hapis istemi

9 Pakistanlıyı silah zoruyla ellerini bağlayıp gasbettikten sonra görüntülerini TikTok üzerinden paylaştıkları iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheli için ayrı ayrı 264 yıla kadar hapis cezası istendi.

17 Ocak günü İstanbul’un Bayrampaşa İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne giden 9 Pakistanlı, Orta Mahallesi Bal Sokak'taki evlerinde gasbedildiklerini söyleyerek şikayetçi oldu.

Mağdurlar, 4 Ocak günü saat 22.30 sıralarında 6 Pakistanlının ikametlerine gelerek ellerini bağladıklarını, daha sonra silah zoruyla kendilerine ait 9 cep telefonu ve yaklaşık 6 bin TL para ve sırt çantalarını gasbettiklerini, o haldeki görüntüleri de TikTok platformundaki hesaplardan paylaşıldığını anlattı.

2 PAKİSTANLI YAKALANDI

Bunun üzerine polis, olayın geçtiği adres ve çevresindeki olay gününe ait güvenlik kameraları ile şüphelilerin sosyal medya hesaplarını inceledi.

Nöbetçi savcılığın bilgisi dahilinde bir adreste yapılan aramada, Pakistan uyruklu şüphelilerden Omar Shan ve Ferman Khan yakalandı.

Bayrampaşa'da 9 Pakistanlıyı silah zoruyla gasbeden zanlılar yakalandı VİDEO

TELEFON VE SIRT ÇANTALARI BULUNDU

Söz konusu ikamette yapılan aramalarda şüphelilerin olayda kullandıkları bir kuru sıkı tabanca, bir bıçak ve şikayetçilere ait oldukları tespit edilen bir telefonu ile sırt çantaları ve kıyafetler ele geçirildi.

Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

İki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

SUÇLAMALARI REDDİNE İTİBAR EDİLMEDİ

Öte yandan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma da tamamlandı.

4 Ocak 2022 tarihinde yaşananlar, mağdurların ifade ettiği gibi tek tek anlatılırken, ayrıca şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik ifadelerine itibar edilmediği belirtildi.

Bu arada olayın ardından firar eden 4 şüphelinin de dosyalarının ayrılarak soruşturmalarının devam ettiği aktarıldı.

İKİ ŞÜPHELİYE AYRI AYRI 264 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede olaydan sonra tutuklanan iki şüpheli hakkında, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “nitelikli yağma” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarında 9 müştekiye karşı ayrı ayrı 127 yıldan 264 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.