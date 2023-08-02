Bayrampaşa'da yangın paniği! 4 itfaiye eri dumandan etkilendi Kentte bulunan bir iş merkezinde çıkan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, içeride mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde hareketlilik yaşandı. 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye personelleri dumandan etkilendi Söndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler hastaneye sevk edildi. Çalışmalar sürüyor Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.