AA

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İstanbul'un ilçesinde hareketlilik yaşandı.

4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye personelleri dumandan etkilendi

Söndürme çalışmaları sırasında 4 personeli dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenler hastaneye sevk edildi.

Çalışmalar sürüyor

Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.