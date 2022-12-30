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    Bayrampaşa'da yapılan şaka cinayetle sonuçlandı

    Eğlenmek için bir mekana giden arkadaş grubu arasında başlayan şakalaşmada, Ş.K. isimli genç arkadaşına tokat attı. Bunun üzerine 2 şahıs öfkelenerek gence kursun yağdırdı.
    • 30.12.2022 - 14:12
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    Bayrampaşa'da yapılan şaka cinayetle sonuçlandı

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

    Bir grup genç eğlenmek için gece mekanına gitti.

    Burada iki arkadaş arasında başlayan şakalaşmada M.Ö., Ş.K.'ye tokat attı. Bunun üzerine gençler arasında tartışma başladı.

    Arkadaşlarına kurşun yağdırdılar

    Tansiyonun yükselmesiyle kavgada, M.Ö.'nün yanındaki arkadaşı U.K., yanında bulunan 2 silahtan birini arkadaşına verdi.

    İkili daha sonra Ş.K.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Kanlar içinde yere yığılan genç çocuk diğer arkadaşları tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Bayrampaşa da yapılan şaka cinayetle sonuçlandı #1

    Hayatını kaybetti

    Ş.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipelr, U.K'yi Başakşehir'de, M.Ö.'yü de Fatih'te yakaladı.

    Bayrampaşa da yapılan şaka cinayetle sonuçlandı #2

    Tutuklandılar

    Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 1 tane ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bayrampaşa da yapılan şaka cinayetle sonuçlandı #3

     

    O anlar kamerada

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ateş ettikten sonra Ş.K.'yi darbettikleri ve Ş.K.'nin yere düştüğü görülüyor.

    Bayrampaşa da yapılan şaka cinayetle sonuçlandı #4

    Bayrampaşa da yapılan şaka cinayetle sonuçlandı #5

    Bayrampaşa da yapılan şaka cinayetle sonuçlandı #6

    Bayrampaşa da yapılan şaka cinayetle sonuçlandı #7


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