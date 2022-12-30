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Bayrampaşa'da yapılan şaka cinayetle sonuçlandı
- 30.12.2022 - 14:12
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.
Bir grup genç eğlenmek için gece mekanına gitti.
Burada iki arkadaş arasında başlayan şakalaşmada M.Ö., Ş.K.'ye tokat attı. Bunun üzerine gençler arasında tartışma başladı.
Arkadaşlarına kurşun yağdırdılar
Tansiyonun yükselmesiyle kavgada, M.Ö.'nün yanındaki arkadaşı U.K., yanında bulunan 2 silahtan birini arkadaşına verdi.
İkili daha sonra Ş.K.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Kanlar içinde yere yığılan genç çocuk diğer arkadaşları tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Ş.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipelr, U.K'yi Başakşehir'de, M.Ö.'yü de Fatih'te yakaladı.
Tutuklandılar
Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 1 tane ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O anlar kamerada
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ateş ettikten sonra Ş.K.'yi darbettikleri ve Ş.K.'nin yere düştüğü görülüyor.