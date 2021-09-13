Bayrampaşa’da, yüzlerce kaçak kas yapıcı ilaç ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilmiş, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan ve vücut geliştirmede kullanılan kas yapıcı ilaçlar ele geçirdi.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

9 Eylül Perşem günü, Bayrampaşa Orta Mahalle’de bulunan bir evde, yurt dışından kaçak yollarla getirilen kas yapıcı maddelerin Türkiye genelinde satıldığı bilgisi alan ekipler harekete geçti.

Yürütülen çalışmalar ile şüpheli olduğu belirlenen M.H. isimli şahıs yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Belirlenen adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 1.704 kutu farklı marka ve miligramlarda steroid içerikli kas yapıcı hap, 3 bin 320 adet marka ve etiketi bulunmayan sıvı dolu ampul, 1 adet son kullanım tarihi basma makinesi ve aparatları ele geçirildi.