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    Bayrampaşa’da, yüzlerce kaçak kas yapıcı ilaç ele geçirildi

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilmiş, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan ve vücut geliştirmede kullanılan kas yapıcı ilaçlar ele geçirdi.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 11:11
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    Bayrampaşa’da, yüzlerce kaçak kas yapıcı ilaç ele geçirildi

    İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

    9 Eylül Perşem günü, Bayrampaşa Orta Mahalle’de bulunan bir evde, yurt dışından kaçak yollarla getirilen kas yapıcı maddelerin Türkiye genelinde satıldığı bilgisi alan ekipler harekete geçti.

    Yürütülen çalışmalar ile şüpheli olduğu belirlenen M.H. isimli şahıs yakalandı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Belirlenen adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 1.704 kutu farklı marka ve miligramlarda steroid içerikli kas yapıcı hap, 3 bin 320 adet marka ve etiketi bulunmayan sıvı dolu ampul, 1 adet son kullanım tarihi basma makinesi ve aparatları ele geçirildi.

    Bayrampaşa’da, yüzlerce kaçak kas yapıcı ilaç ele geçirildi #1

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