Bayrampaşa'da yüzüne kimyasal madde atan eski eşini affetti Bayrampaşa'da ölümle tehdit ettikten sonra yüzüne kimyasal atarak yaralayan eski eşinden şikayetini geri çekti, tahliye edildi.

İHA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde eski eşi 32 yaşındaki Yasemin Aksoy’un işe gitmek için evden çıktığı sırada yüzüne kimyasal madde fırlatıp darbettiği iddiasıyla yeniden yargılanan Yusuf Çavdar’ın davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yusuf Çavdar ile müşteki Yasemin Aksoy, tarafların avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

"Özür diliyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Çavdar, ‘’Yapmamam gereken bir şey yaptım, huzurunuzda müştekiden özür diliyorum.’’ dedi.

"Çocuklarım babalarını soruyor"

Müşteki Yasemin Aksoy ise beyanında, ‘’Sanık benden özür dilemiştir, bana birkaç kez haber gönderdi. Ayrıca çocuklarım da babalarını sormaktadır. Bu nedenle bu aşamada kendisinden şikayetçi değilim. Yüz hatlarımda da herhangi bir yara, bere yoktur. Çenemdeki yara da geçmiştir.’’ dedi.

Duruşmada müşteki avukatı, müvekkilinin beyanlarına katıldığını söylerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, müşteki Aksoy’un yüzünde yapılan incelemede herhangi bir iz tespit edilemediği, sanığın kaçma ve delil karartma gibi ihtimali olmadığı ve tutuklulukta geçirdiği sürenin de dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Tahliye kararı çıktı

Ara kararını açıklayan mahkeme, atılı suçun vasfını ve sanık Çavdar’ın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Ayrıca mahkeme, müşteki hakkında Adli Tıp Kurumu’ndan sabit iz ve eser yönünden rapor aldırılmasına da hükmederek duruşmayı erteledi.