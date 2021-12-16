Bayrampaşa'daki ev, sahte içki deposuna çevrildi

Sahte içki deposuna çevrilen eve yapılan baskında 30 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte içkilerin, pet şişelerde satışa sunulduğu belirlendi.

Yılbaşına sayılı günler kala, polis ekipleri de sahte alkol denetimlerini artırdı.

İstanbul Bayrampaşa’da bir evin sahte içki deposu olarak kullanıldığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti.

Adresi takibe alan polis ekipleri, takip sonrasında sahte içki imalathanesi olarak kullanılan eve baskın düzenledi.

30 LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Eve yapılan operasyonda, pet şişe ve bidon içinde yaklaşık 30 litre kaçak alkol ve 13 cam şişe alkol aroması ele geçirildi. Pet şişelerin kasaların içinde satışa hazırlandığı görüldü.





GÖZALTINA ALINDILAR

Evi kaçak alkol deposuna çeviren bir kişi suçüstü yakalanırken şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.



