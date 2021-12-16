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    Bayrampaşa'daki ev, sahte içki deposuna çevrildi

    Sahte içki deposuna çevrilen eve yapılan baskında 30 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte içkilerin, pet şişelerde satışa sunulduğu belirlendi.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 09:48
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    Bayrampaşa'daki ev, sahte içki deposuna çevrildi

    Yılbaşına sayılı günler kala, polis ekipleri de sahte alkol denetimlerini artırdı.

    İstanbul Bayrampaşa’da bir evin sahte içki deposu olarak kullanıldığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti.

    Adresi takibe alan polis ekipleri, takip sonrasında sahte içki imalathanesi olarak kullanılan eve baskın düzenledi.

    30 LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

    Eve yapılan operasyonda, pet şişe ve bidon içinde yaklaşık 30 litre kaçak alkol ve 13 cam şişe alkol aroması ele geçirildi. Pet şişelerin kasaların içinde satışa hazırlandığı görüldü.

    Bayrampaşa daki ev, sahte içki deposuna çevrildi #1

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Evi kaçak alkol deposuna çeviren bir kişi suçüstü yakalanırken şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.

    Bayrampaşa daki ev, sahte içki deposuna çevrildi #2

    Bayrampaşa daki ev, sahte içki deposuna çevrildi #3

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