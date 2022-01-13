Bayrampaşa’daki ikizler, hırsızlık ihbarıyla yakalandı

Girdikler evden eşya çalan ikiz kardeşler, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

İstanbul Bayrampaşa'da polis ekipleri, dün sabah saat 09.25 sıralarında Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan evden hırsızlık ihbarı aldı.

Harekete geçen ekipler, hırsızlığın meydana geldiği evin çevresinde güvenlik kamerası çalışması başlattı.

Kameraları inceleyen ekipler, görüntülerdeki şüphelilerin E.K. ve S.K. isimli ikiz kardeş olduğunu tespit etti.

BENZER SUÇLARDAN CEZALARI ÇIKTI

İkizler, Kartaltepe Mahallesi'nde çaldıkları eşyalarla yakalandı. İkizlerin polis merkezinde yapılan sorgulamasında, benzer suçlardan ceza aldıkları ortaya çıktı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan ikiz kardeşler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından, "Evden Hırsızlık" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.















