Bayrampaşa'daki kuaföre molotoflu saldırı anı kamerada Akşam vakti bir kuaförün önüne gelerek camı kırıp, içeriye molotof atan ikili kaçmaya başladı. Dükkandaki yangın, ekiplerce söndürülürken olay anı kameraya yansıdı.

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İHA

Bayrampaşa Orta Mahalle’deki kimliği belirsiz 2 kişi, bir kuaförün bulunduğu sokağa gelerek bekledi.

Daha sonra dükkanın önüne gelen şüphelilerden biri, içerisinde sert bir cisim bulunan poşetle kuaförün camını kırdı. Diğer şahıs da elinde bulunan molotofkokteyli kırılan camdan içeri attı.

Ekipler yangını döndürdü

Saldırının ardından dükkanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, edinilen ilk bilgilere göre, olayın terör boyutunun olmadığı öğrenildi.

Saldırı anı kamerada

Molotofkokteyli ile saldırı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 şüphelinin dükkanın önüne geldiği görülüyor. Şüphelilerden biri camı kırarken diğeri de içeriye molotofkokteyli atıyor. Daha sonra koşarak uzaklaşıyorlar.

"Bir sebep bulamadık"

Mahalle esnafı Sefa Gürocak şu ifadeleri aktardı;