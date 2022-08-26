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    Bayrampaşa'daki tribün lideri, katiliyle aynı masada oturdu

    Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı, kurşuna dizilerek katledildi. Subaşı'nın olay öncesinde saldırganla aynı masada oturduğu görüntüler ortaya çıktı.
    • 26.08.2022 - 11:23
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    Bayrampaşa'daki tribün lideri, katiliyle aynı masada oturdu

    İstanbul Bayrampaşa'da korkunç bir cinayet yaşandı.

    Alışveriş merkezinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Beşiktaş tribün liderlerinden 45 yaşındaki Seyit Subaşı'nın, olaydan önce şüpheli Mustafa Y. (33) ile aynı masada oturduğu ortaya çıktı.

    Olayın ardından yaralanan Subaşı'ya müdahale eden İskender Aydın, yaşananları anlattı.

    Öldürmek için geri döndüler

    Aydın, şüphelinin bir süre Subaşı'yla oturduğunu, sonra kalkıp gittiğini ancak saldırıyı gerçekleştirmek için geri döndüğünü söyledi.

    Bayrampaşa daki tribün lideri, katiliyle aynı masada oturdu #1

    "Aynı masada oturuyorlardı"

    İskender Aydın, "Önce 2 el ateş etti, sonra 3 el daha sıktı, içeriye doğru kaçtı. Otoparktan çıkışta sivil polis adamı aldı. Yaralı da buraya yığıldı. Koştuk, müdahale ettik. Kayışla sıktık bacağını. Biz belden aşağı vuruldu diye gördük. Ambulans geldi, müdahaleyi burada yaptı. Sonradan öğrendik ki hastanede vefat etmiş.  Aynı masada oturuyorlardı. Kişi kalktı gitti, tekrar geri geldi saldırıyı gerçekleştirdi. Bizim gördüğümüz 4 kurşun isabet etmişti ama sonrasında 7 kurşun diye duyduk" dedi.

    Bayrampaşa daki tribün lideri, katiliyle aynı masada oturdu #2

    Bayrampaşa daki tribün lideri, katiliyle aynı masada oturdu #3


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