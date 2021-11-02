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    Bayrampaşa'daki uyuşturucu operasyonunda el bombaları yakalandı

    Uyuşturucu satıcılarına düzenlenen 2 ayrı operasyonda 9 adet el bombasıyla ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.11.2021 - 13:38
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 14:00
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    Bayrampaşa'daki uyuşturucu operasyonunda el bombaları yakalandı

    İstanbul Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    Şüpheliler üzerinde yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi’nde belirlenen 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

    Yapılan operasyonlarda C.B., F.A. ve S.G. isimli 3 kişi gözaltına aldı.

    9 ADET EL BOMBASI BULUNDU

    Evlerde yapılan aramalarda 9 adet el bombası, 6 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 8 adet boş şarjör, çok sayıda tabanca fişeği, çok sayıda extacy hap, farklı ağırlıklarda metamfetamin ve skunk, hassas terazi ve matkap takımı ele geçirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bayrampaşa daki uyuşturucu operasyonunda el bombaları yakalandı #1

    Bayrampaşa daki uyuşturucu operasyonunda el bombaları yakalandı #2

    Bayrampaşa daki uyuşturucu operasyonunda el bombaları yakalandı #3

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