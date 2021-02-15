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    Bebek'te 2 teknenin yandığı trafo patlamasının görüntüleri çıktı

    2 teknenin yanmasıyla sonuçlanan trafo patlamasına ait görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 15.02.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 11:49
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    Bebek'te 2 teknenin yandığı trafo patlamasının görüntüleri çıktı

    İstanbul Bebek sahilinde 14 Şubat'ta sabah saatlerinde 2 tekne alev yanmış, itfaiye ekipleri  tekneleri söndürmekte güçlük çekmişti.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine yakın bir teknenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

    TRAFODAN KAYNAKLI OLDUĞU GÖZLEMLENDİ

    Görüntülerin incelenmesi sonucunda, ilk bulgulara göre yangının rüzgârdan kaynaklı trafo patlamasıyla meydana geldiği tespit edildi.

    Yanan teknelerin bu trafodan elektrik sağladığı belirlendi.

    Bebek te 2 teknenin yandığı trafo patlamasının görüntüleri çıktı #1

    Bebek te 2 teknenin yandığı trafo patlamasının görüntüleri çıktı #2

    Bebek te 2 teknenin yandığı trafo patlamasının görüntüleri çıktı #3

    Bebek te 2 teknenin yandığı trafo patlamasının görüntüleri çıktı #4

    Bebek te 2 teknenin yandığı trafo patlamasının görüntüleri çıktı #5

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