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- Bebek'te 2 teknenin yandığı trafo patlamasının görüntüleri çıktı
Bebek'te 2 teknenin yandığı trafo patlamasının görüntüleri çıktı
2 teknenin yanmasıyla sonuçlanan trafo patlamasına ait görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 15.02.2021 - 11:43
- Güncelleme : 15.02.2021 - 11:49
İstanbul Bebek sahilinde 14 Şubat'ta sabah saatlerinde 2 tekne alev yanmış, itfaiye ekipleri tekneleri söndürmekte güçlük çekmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine yakın bir teknenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
TRAFODAN KAYNAKLI OLDUĞU GÖZLEMLENDİ
Görüntülerin incelenmesi sonucunda, ilk bulgulara göre yangının rüzgârdan kaynaklı trafo patlamasıyla meydana geldiği tespit edildi.
Yanan teknelerin bu trafodan elektrik sağladığı belirlendi.