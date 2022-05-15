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    Bebek'te alkollü şahıs denize düştü

    Yattakiler tarafından denizden çıkarılan adamın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.05.2022 - 15:34
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    Bebek'te alkollü şahıs denize düştü

    İstanbul Bebek sahilinde demirli olan yattan alkollü bir şahıs denize düştü.

    Durumu fark eden yattaki kişiler adamı kurtarmak için harekete geçti.

    Alkollü adamı denizden karaya çıkartan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

    Kurtarılma anları

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra tedavi edilmesi için hastaneye götürdü.

    Şahsın kurtarılma anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bebek te alkollü şahıs denize düştü #1

    Bebek te alkollü şahıs denize düştü #2


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