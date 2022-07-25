Bebek'te asırlık ağaç yola devrildi: 2 yaralı

Beşiktaş'ın Bebek semtinde asırlık meşe ağacı yola devrilirken ağacın dallarının çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayı anlatan Mert Kılıç, "Ağacın kendi kendine yıkıldığını gördüm" dedi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtindeki Cevdet Paşa Caddesi'nde bulunan asırlık meşe ağacı, bir anda yola devrildi.

Sesler üzerine ağacın altında dinlenen aile panikle kaçmaya çalıştı.

2 kişi yaralandı

Ağacın devrilmesi ile 3 kişilik aileden bir kişi ile yoldan geçmekte olan bir motosikletli, ağacın dallarının çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Devrilen ağaç temizlenince yol trafiğe tekrardan açıldı

İHA'nın haberine göre; ağacın devrilmesi nedeniyle caddede yoğun trafik oluştu. İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmaları ile yola devrilen ağacın kesilmesi ve yol üzerindeki dalların temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Bebek'te asırlık ağaç yola devrildi VİDEO



"Ağacın kendi kendine yıkıldığını gördüm"

Olayı anlatan vatandaşlardan Mert Kılıç, "Bir anda yıkıldı, ilk başta çat diye ses geldi. Bankın altında bir aile oturuyordu. Tam ses geldiğinde aile kaçtı. Ailenin babası yaralandı, eşi ile çocuğu kaçtı.

En son yaprakları motorlu kişiye geldi ama fazla bir yaralanma olmadı. Arabayı kullanan kadın da bir anda geri kaçtı. Ağacın kendi kendine yıkıldığını gördüm. Bir hastalığı olduğunu bilmiyorum ama çok eski bir ağaçmış." dedi.



