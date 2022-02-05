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    Bebek'te kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı

    İstanbul Beşiktaş'ta ünlü bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralanırken, saldırıyı mekana alınmayan kişi ya da kişilerin yaptığı iddia edildi.
    • DHA
    • 05.02.2022 - 04:26
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    Bebek'te kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı

    Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi'ndeki ünlü bir kafeye gelen kişi ya da kişiler mekana alınmadı. Saat 01.30 sıralarında tekrar olay yerine gelen kişi ya da kişiler, caddeden kafeye silahlı saldırı düzenledi.

    2 KAFE ÇALIŞANI VE ÇİÇEKÇİ YARALANDI

    Açılan ateş sonucu 2 kafe çalışanı ile 1 çiçekçiyle yaralandı. Silahlı saldırganlar olay sonrası kaçarken ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Polis ekipleri de ünlü kafe ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda yerde çok sayıda kovan bulundu. Saldırı sırasında kafenin önündeki lüks bir otomobile de mermi isabet etti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için harekete geçti.

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