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    Bekçi Oltan Koca'nın şehit olduğu olayla ilgili 5 tutuklama

    Geç saatlere kadar süren düğünün sahipleriyle yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada fenalaşarak şehit olan bekçi Oltan Koca'nın ölümüne neden olan 5 kişi tutuklandı.
    • 23.08.2022 - 18:49
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    Bekçi Oltan Koca'nın şehit olduğu olayla ilgili 5 tutuklama

    İstanbul'un Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta şikayet üzerine geç saatlere kadar süren düğünü sonlandırmak için Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgeye ekip gönderdi.

    Olay yerine giden görevli çarsı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, düğün sahipleri ile yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada yaralandı.

    Koca, biber gazının da etkisiyle fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Olay sonrası 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler.

    5 kişi tutuklandı

    DHA'nın haberine göre savcılıkça sorgulanan şüphelilerden Ali Kara, Okan Kara, Gürkan Kara, Özkan Kara ve Polat Bağ’ın müştekilerin adli tıp raporlarına göre yaralama eyleminde bulunduklarının sabit olduğu, ifadelerinin ise çelişkili olduğu ayrıca şehit bekçi Oltan Koca’nın kesin ölüm sebebinin ise adli tıp kurumunca henüz belirlenmediği gerekçesiyle tutuklanmaları talep edildi. Şüphelilerden 3’ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları istendi.

    Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler Ali Kara, Okan Kara, Gürkan Kara, Özkan Kara ve Polat Bağ "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bekçi Oltan Koca nın şehit olduğu olayla ilgili 5 tutuklama #1

    Bekçi Oltan Koca nın şehit olduğu olayla ilgili 5 tutuklama #2

    Bekçi Oltan Koca nın şehit olduğu olayla ilgili 5 tutuklama #3

     


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