DHA

Yaz gelince vatandaşlar sahil ve ormanlık alanlara akın etmeye başladı.

İstanbul'da da güzel havaların vazgeçilmezi arasında yer alan Sarıyer'deki Belgrad Ormanı, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.

Ormanda piknik yapıp zaman geçirenlerin ardından ortaya çıkan manzara ise adeta içler acısı.

Her hafta sonu benzer manzaraların ortaya çıktığı alanda atılanlar arasında futbol topundan, yemek artıklarına, piknik sandalyesinden, plastik su şişesi ile karton kutulara kadar her türlü çöp bulunuyor.

Konteynerler yerine ağaçların altına bırakılan çöpleri toplamak ise belediye ekiplerine düşüyor

22 Haziran Cumartesi günü Belgrad Ormanı'na giren araç sayısı bin 364, pazar günü ise 3 bin 85 oldu.

Toplanan çöp miktarı ise cuma günü 4 ton 900 kilogram, cumartesi günü 6 ton 120 kilogram, pazar günü ise 7 ton oldu.

Gördüğü manzaraya isyan eden Özcan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Yoldan geçiyordum, ufak bir nefes alalım diye durduk ama her taraf içler acısı. Gerçekten içim acıdı, her taraf çöp içinde, keşke böyle bırakmasalar, duyarlı olsa insanlar. Nefes almak için 5 dakika saptık; 10 dakika oturamadık. Kokudan hemen geri gidiyoruz. Her taraf, çöpler, şişeler olduğu gibi bırakmışlar.