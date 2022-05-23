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     Belgrad Ormanı'na atılan çöpler kirliliğe yol açtı

    Piknik yapmak amacıyla ormana gelen vatandaşların etrafa attığı atık çöpler, kirli görüntü oluşturdu.
    • 23.05.2022 - 09:14
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     Belgrad Ormanı'na atılan çöpler kirliliğe yol açtı

    Havaların ısınmasıyla birlikte piknik alanları dolmaya başladı.

    İstanbul'da ise hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Belgrad Ormanı'na akın etti.

    Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    Orman çöplüğe döndü

    Birçok kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması çevre kirliliğe yol açtı.

     Belgrad Ormanı na atılan çöpler kirliliğe yol açtı #1

     Belgrad Ormanı na atılan çöpler kirliliğe yol açtı #2

     Belgrad Ormanı na atılan çöpler kirliliğe yol açtı #3

     Belgrad Ormanı na atılan çöpler kirliliğe yol açtı #4

     Belgrad Ormanı na atılan çöpler kirliliğe yol açtı #5

     Belgrad Ormanı na atılan çöpler kirliliğe yol açtı #6

     Belgrad Ormanı na atılan çöpler kirliliğe yol açtı #7


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