Beşiktaş’ta 7 kişilik alkollü grup polis memuruna saldırdı İskele Meydanı'nda toplanan ve burada geç saate aldırış etmeden gitar çalıp şarkı söyleyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Duruma öfkelenen 7 kişi, saldırdığı polis memurunun burnunu kırdı.

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İHA

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

İskelede toplanan 7 kişilik alkollü bir grup, gitar çalmaya başladı.

Ardından çevredeki vatandaşlardan da para toplamayı ihmal etmediler. Kısa süre sonra yüksek sesten rahatsız olanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, gruba uyarıda bulundu.

Uyarıları dikkate almayan alkollü 7 kişilik grup, polise küfür ve hakaret ederek karşılık verdi.

Polis memuruna saldırdılar

Bunun üzerine çıkan tartışmada şahıslar, ellerindeki alkol şişelerini polise fırlattı.

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada grup, tekme ve yumruklarla polise saldırdı. Arbede esnasında şahıslardan biri ise polise memuruna yumruk atarak burnunu kırdı.

Olayın ardından çok sayıda polis ekibinin müdahalesi sonrasında 7 kişilik saldırgan grup, Beşiktaş polisi tarafından orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.

İş göremezlik raporu verildi

Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü.

Burnu kırılan polis memuru ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına altındı. Burnu birçok yerinden kırılan memurun, iş göremez raporu aldığı ve ameliyata olacağı bilgisine ulaşıldı.

Adliyeye sevk edildiler

Öte yandan emniyette ifadeleri alınan 7 şahsa, “görevli memura mukavemet”, “tehdit ve hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlaman polisin burnunu kıran İrfan S. (22), polise saldırıp direnen Eren Can Ç. (22), Ali Ozan A. (19), Serhat Y. (22), Davut Ç. (22), Burhan S. (26) ve B.K. (17) adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan Serhat Y.’nin ise “tehdit ve hakaret” suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.