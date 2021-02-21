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    Beşiktaş'ta ağaca çarpan otomobil devrildi

    Kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 21.02.2021 - 09:55
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    Beşiktaş'ta ağaca çarpan otomobil devrildi

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Nispetiye Caddesi'nde, F.Ö.Y.'nin kullandığı 06 BEL 421 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle refüjdeki ağaca çarparak devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Öğretmen olan sürücünün Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (2020- ALES/2) görevli olduğu okula gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

    Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

    Beşiktaş ta ağaca çarpan otomobil devrildi #1

    Beşiktaş ta ağaca çarpan otomobil devrildi #2

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