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    Beşiktaş'ta avukattan iş adamına silahlı saldırı

    Beşiktaş'ta bir avukatın iş adamına silahla saldırdığı ve şoförünü de yaraladığı anlar görüntülendi.
    • İHA
    • 15.10.2020 - 05:39
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 05:39
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    Beşiktaş'ta avukattan iş adamına silahlı saldırı

    İstanbul Beşiktaş'ta önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, avukat İbrahim S., ticari nedenlerle anlaşmazlık yaşadığı iş adamı Engin Musaoğlu’na silahlı saldırı düzenlemişti.

    İŞ ADAMI KURTULDU, ŞOFÖRÜ YARALANDI

    Saldırıya uğrayan Musaoğlu yara almadan kurtulurken, şoförü Kutlu Muhammed O. bacağından yaralanmış, şüpheli avukat ise dün gece saatlerinde silahı ile birlikte emniyete giderek teslim olmuştu.

    Beşiktaş ta avukattan iş adamına silahlı saldırı #1

    SALDIRGAN AVUKAT TUTUKLANDI

    Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen avukat İbrahim S. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

    Avukatın iş adamına saldırdığı ve şoförünü bacağından yaraladığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, avukatın ve işadamının tartıştığı sonra ise avukatın belinden silahı çıkartarak ateş ettiği ve şoförün sekerek yürüdüğü görülüyor.

    Beşiktaş'ta avukattan iş adamına silahlı saldırı-Video

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