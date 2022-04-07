Beşiktaş'ta bina çatısı otomobilin üzerine çöktü

Ortaköy'de bilinmeyen nedenle çöken tarihi bina çatısının yan duvarları, o esnada bölgeden geçen otomobilin üzerine devrildi.

Beşiktaş Ortaköy'de bir vakfa ait olan 2 katlı binanın çatısı bilinmeyen nedenle çöktü.

Çökme esnasında binanın yan duvarları dökülmeye başladı.

Tam o esnada, bölgeden geçen bir aracın üzerine taş yığını devrildi.

Olası bir facianın eşiğinden dönüldü

Otomobil sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri de inceleme yaptı.

Binada yaşayan kişi olay sırasında evde değildi

Çatısı çöken binada bir kişinin yaşadığı ancak olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Çatının çökmesi esnasında sokakta kimsenin olmaması ise olası bir facinın önüne geçti.