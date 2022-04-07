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    Beşiktaş'ta bina çatısı otomobilin üzerine çöktü

    Ortaköy'de bilinmeyen nedenle çöken tarihi bina çatısının yan duvarları, o esnada bölgeden geçen otomobilin üzerine devrildi.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 12:08
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    Beşiktaş'ta bina çatısı otomobilin üzerine çöktü

    Beşiktaş Ortaköy'de bir vakfa ait olan 2 katlı binanın çatısı bilinmeyen nedenle çöktü.

    Çökme esnasında binanın yan duvarları dökülmeye başladı.

    Tam o esnada, bölgeden geçen bir aracın üzerine taş yığını devrildi.

    Olası bir facianın eşiğinden dönüldü

    Otomobil sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri de inceleme yaptı.

    Beşiktaş ta bina çatısı otomobilin üzerine çöktü #1

    Binada yaşayan kişi olay sırasında evde değildi

    Çatısı çöken binada bir kişinin yaşadığı ancak olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

    Çatının çökmesi esnasında sokakta kimsenin olmaması ise olası bir facinın önüne geçti.


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