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    Beşiktaş'ta çift katlı otobüs kaza yaptı

    Beşiktaş'ta çift katlı halk otobüsünün bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 08:40
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 09:56
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    Beşiktaş'ta çift katlı otobüs kaza yaptı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte meydana gelen olayda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünelde bariyerlere çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle bariyerler otobüse ok gibi saplandı. Bir süre bu şekilde ilerleyen otobüs şoförü, tünelden çıktıktan sonra yolun sağında durdu.

    1 ÖLÜ 1 YARALI

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi .Sağlık ekipleri, bariyerlerin saplandığı kadın yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı yolcu M.B ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İtfaiye ekipleri de bariyerleri keserek otobüsten çıkardı. O

    tobüs şoförü B.T gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Beşiktaş ta çift katlı otobüs kaza yaptı #1

    Beşiktaş'ta çift katlı otobüs kaza yaptı VİDEO

    Beşiktaş ta çift katlı otobüs kaza yaptı #2

    Beşiktaş ta çift katlı otobüs kaza yaptı #3

    Beşiktaş ta çift katlı otobüs kaza yaptı #4

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