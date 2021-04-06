Beşiktaş'ta cinnet getiren genç kendini bıçakladı

Beşiktaş'ta cinnet getiren genç kendini bıçakladı

Beşiktaş'ta sinir krizi geçirdiği iddia edilen genç, kendini bıçakla yaraladı.

Saat 22.30’da Beşiktaş İlçesi Muradiye Mahallesi Göknar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana gelen olayda, arkadaşı ile birlikte zaman geçiren Selçuk B., sinir krizi geçirdikten sonra kendini bıçakla yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Arkadaşı durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ambulans Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ARKADAŞI GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI

Sinir krizi geçirerek kendine zarar veren gencin arkadaşı ise gözyaşlarını tutamadı. Polis ekipleri, genç kadının ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Olayın çıkış nedeni ise araştırılıyor.









