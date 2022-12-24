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    Beşiktaş'ta çöken iskele söküldü

    Bebek'te çöken restoranın iskelesi söküldü. Denize düşenlerin kişisel eşyaları ise dalgıç yardımıyla karaya çıkarıldı. Restoran ise belediye tarafından mühürlendi.
    • 24.12.2022 - 14:46
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    Beşiktaş'ta çöken iskele söküldü

    Bebek Arnavutköy Caddesi'nde dün akşam saatlerinde restoranın iskelesi çöktü.

    Restoranda yemek yiyenler denize düştü. Denize düşenlerin bir kısmı kendi imkanları ile çıkarken bir kısmı da çevredekiler tarafından kurtarıldı.

    Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Kişisel eşyaları dalgıç çıkardı

    Restoran ise belediye tarafından mühürlendi. Denize düşenlerin kişisel eşyaları ise dalgıç yardımıyla karaya çıkarıldı.

    Denizden çıkarılanlar arasında çanta, cüzdan, telefon, anahtar ve personel kartları olduğu görüldü.

    Denizdeki masa ve fıçı ise belediye ekipleri çıkardı. Denizdeki kişisel eşyaların bulunması için çalışmalar devam ediyor.

     

    Çöken iskele çöküldü

    Restoranın yıkılan ve risk teşkil eden bölümü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından oksijen kaynağı ile kesildi.

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