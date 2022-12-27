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- Beşiktaş'ta çöken restoran soruşturmasında 37 müşteki dinlendi
Beşiktaş'ta çöken restoran soruşturmasında 37 müşteki dinlendi
- 27.12.2022 - 14:41
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 23.12.2022 tarihinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
Bebek sahilindeki Arnavutköy Caddesi'nde bulunan bir restoranın balkonu çöktü.
Çökme sonrasında zemin katındaki balkon kısmında oturan 25 kişi restoranla yol arasındaki suya düşerek yaralandı.
Soruşturma sürüyor
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.
Bebek'te restoranın olduğu iskele çöktü VİDEO
37 kişinin ifadesi alındı
Savcılığın talimatıyla, olayda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınanların da aralarında bulunduğu 37 kişinin ifadesi "müşteki" sıfatıyla Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği'nde alındı.
İşletmenin mühür bozma evrakı bulunmadı
İHA'nın haberine göre, öte yandan polis merkezi amirliğince işletme hakkında daha önceden düzenlenmiş mühür bozma evrakı bulunmadığı bildirilirken, "Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından suç duyurusu yapılmış olabilir." bilgisine yer verildi.