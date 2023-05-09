Beşiktaş'ta derbi sonrası yol kesip forma ve atkı kontrolü yapan 5 taraftar gözaltına alındı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından bir grup taraftar, Vodafone Park Stadyumu çevresinde yoldan geçen araçların içerisine bakıp, Galatasaray formalı ve atkılı taraftar kontrolü yaptı. Akılalmaz olay kameralara yansırken, yol kesen 5 taraftar gözaltına alındı.

İHA

Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftası'nda Vodafone Park Stadyumu'nda Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan derbinin ardından akılalmaz bir olay yaşandı.

Bir grup Beşiktaş taraftarı, maçtan sonra saat 02.00 sıralarında stadyum çevresinde, Sinan Paşa Caddesi ve Kadırgalar Caddesi üzerinde yoldan geçmekte olan araçları kontrol etti.

Galatasaray formalı veya atkılı taraftar var mı diye kontrol yapmaya çalıştılar

Galatasaray formalı veya atkılı taraftar kontrolü yapan grubun gerçekleştirdiği o akılalmaz olay kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri inceleme başlattı.

Polis tespit etti: Gözaltına alındılar

Olayla ilgili yapılan detaylı çalışmada görüntüleri inceleyen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, kontrol yapan taraftarların kimliklerini tespit etti. Burak K., Sadullah Ç., Serkan S., Kerem K. ve Harun K. isimli 5 taraftar, "Ulaşım Araçlarını Kaçırma veya Alıkoyma" suçundan yakalanarak Beşiktaş polisi yatağından gözaltına alındı.

Haklarında işlem yapıldı

Emniyete götürülen 5 taraftara, Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'nde ifadelerinin alınmasının ardından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.