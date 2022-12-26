Bölgede yapılan havadan trafik denetiminde, kurallara uymayan sürücüler tespit edildi. Kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı.

Yurt genelinde trafik timlerinin, uygunsuz araç kullananlara yönelik denetimleri devam ediyor.

Son olarak İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, drone destekli uygulama noktası oluşturuldu.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim, öğle saatlerinde gerçekleştirildi.

Ceza yağdı

Uygulama noktasında çevrilen sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İHA'nın aktarımına göre; denetimde, 3 kişiye kemer takmadığı için 196’şar TL, 1 kişiye ise seyir halinde cep telefonu kullandığı için 427 TL para cezası kesildi.

Beşiktaş'ta drone'a yakalanan taksici: Havadan ceza yedik VİDEO

"Havadan ceza yedik"

Kemer takmadığı için ceza yiyen taksi sürücüsü Abdullah Sayhan, “Evet, gördüğünüz gibi drone'a yakalandık. Yapacak bir şey yok, ne yapalım. Evet, kemer takmıyordum. Kardeşim, indi-bindi yapıyoruz, yolcu alıyoruz, bagaj indiriyoruz, ondan dolayı bazen takmayı unutuyoruz. Yedik kardeşim, al bak şimdi yedik. Havadan geldi, evet. Daha önce ben yine ceza yemiştim, aynen. Havadan ceza yedik, kardeşim.” dedi.

"Drone ile yakalandık"

Kemer takmadığı için ceza yiyen bir başka sürücü Berk Yiğit Kısmet de, “Montla ilgili bir sıkıntı oldu. O sırada emniyet kemerini çıkarmak zorunda kaldım. O sırada da cezaya denk geldik. Drone ile yakalandık. Drone'a denk geldik böyle oldu.” diye konuştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, drone ile havadan gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi.