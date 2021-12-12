Euro
15.7232
0.82%
Dolar
13.8834
0.7%
Altın
795.98
1.11%
Borsa
2.035
0.2%
Bitcoin
702.755
-0.20%
BTXN Coin
40.56
-1.28%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Beşiktaş'ta eğlence mekanında bir kişi bacağından vuruldu

    Beşiktaş ilçesinde bulunan bir gece kulübünde eğlenen iki grup arasında başlayan kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı.
    • DHA
    • 12.12.2021 - 06:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta eğlence mekanında bir kişi bacağından vuruldu

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde saat 04.30 sıralarında Levent Mahallesi, Nispetiye Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    DIŞARI ÇIKIP, KURŞUN YAĞDIRDI

    Kavgaya karışan gruplardan biri dışarı çıkarak beklemeye başladı. Kavga ettikleri grubun dışarı çıkmasının ardından bir kişi silahla diğer gruba ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri 29 yaşındaki Abdülhamit Burç'un bacağına isabet etti.

    Beşiktaş ta eğlence mekanında bir kişi bacağından vuruldu #1

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Burç'a ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Beşiktaş ta eğlence mekanında bir kişi bacağından vuruldu #2

     

    SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri tarafından çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

    Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarından saldırganları belirlemeye çalışıyor.

    Beşiktaş ta eğlence mekanında bir kişi bacağından vuruldu #3

    Beşiktaş ta eğlence mekanında bir kişi bacağından vuruldu #4

    Beşiktaş ta eğlence mekanında bir kişi bacağından vuruldu #5

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir