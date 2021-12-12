Beşiktaş'ta eğlence mekanında bir kişi bacağından vuruldu

Beşiktaş ilçesinde bulunan bir gece kulübünde eğlenen iki grup arasında başlayan kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde saat 04.30 sıralarında Levent Mahallesi, Nispetiye Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DIŞARI ÇIKIP, KURŞUN YAĞDIRDI

Kavgaya karışan gruplardan biri dışarı çıkarak beklemeye başladı. Kavga ettikleri grubun dışarı çıkmasının ardından bir kişi silahla diğer gruba ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri 29 yaşındaki Abdülhamit Burç'un bacağına isabet etti.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Burç'a ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarından saldırganları belirlemeye çalışıyor.