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    Beşiktaş'ta eğlencelerine çekicinin üzerinde devam ettiler

    Akaretler'deki sokak eğlencesinde otomobilinin çekiciye konulmasına aldırış etmeyen sürücünün ve arkadaşının eğlenceye devam ettiği anlar kameraya yansıdı.
    • 08.06.2022 - 09:44
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    Beşiktaş'ta eğlencelerine çekicinin üzerinde devam ettiler

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Akaretler'de farklı zamanlarda bir araya gelen kişiler, arabalarına yaptırdıkları özel ses sistemini açarak sokakta dans etti.

    Caddeyi trafiğe kapatan magandalar, çevreye ve trafikte bekleyen diğer sürücülere aldırış etmeden eğlenmeye devam etti.

    Görüntüler sosyal medyada yayınlandı

    Kimi eğlenirken kimi de o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesabında yayınladı.

    Çekicinin üzerinde eğlence

    DHA'nın haberine göre; bir sürücü ise otomobilinin çekici ile çekilmesine aldırış bile etmedi.

    Çekicinin üzerindeki arabasında müziği son ses açan sürücü ve yanındaki arkadaşı eğlenceye devam etti. Özellikle hafta sonları artan eğlence mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.

    Beşiktaş ta eğlencelerine çekicinin üzerinde devam ettiler #1

    Beşiktaş ta eğlencelerine çekicinin üzerinde devam ettiler #2

    Beşiktaş ta eğlencelerine çekicinin üzerinde devam ettiler #3

    Beşiktaş ta eğlencelerine çekicinin üzerinde devam ettiler #4

    Beşiktaş ta eğlencelerine çekicinin üzerinde devam ettiler #5

    Beşiktaş ta eğlencelerine çekicinin üzerinde devam ettiler #6

    Beşiktaş ta eğlencelerine çekicinin üzerinde devam ettiler #7


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