Beşiktaş'ta ekmeği saklamaya çalışan adamın poşetinden esrar çıktı Denetim yapan yunus polisi, şüphe üzerine bir motosikletliyi durdumasıyla şahsın elindeki poşeti inceleyen polis, ekmek arasına gizlenmiş çok miktarda esrar ele geçirdi.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele sürüyor...

Güvenlik güçleri vatandaşın zehirlemek isteyen zehir tacirlerine geçit vermiyor.

Bu kapsamda megakentte çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “Yunus” diye tabir edilen motorize polis ekibi, Levazım’da uygulama yaptığı esnada 34 FKK 782 plakalı motosiklet sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu.

Gizlenmeye çalışan poşet ele verdi

Şahısların kimlikleri üzerinden Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yapan polis ekibi, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Ancak şahıslardan birinin elindeki poşeti gizlemeye çalıştığını fark eden polis, içerisinde ne olduğunu sordu.

Ekmek arasından esrar çıktı

Şahsın ekmek olduğunu söylemesi üzerine poşeti kontrol eden polis ekiplerinin incelemesinde, ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş 5 parça satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi.

10 bin 450 lira ele geçirildi

Motosiklet sürücüsü diğer şahsın üstünde ise uyuşturucu ticaretinde kullanılan cep telefonu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 10 bin 450 lira ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla serbest kaldılar

İncelemelerin ardından gözaltına alınan Servet Özay K. (22) ve yaşı küçük olan S.P., emniyete götürüldü.

İfadeleri alınan şahıslardan Servet Özay K.’nın “kasten yaralama” suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyette “uyuşturucu madde ticareti” suçundan adli işlem yapılan iki şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.